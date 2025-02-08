"Сделаем Европу снова великой": ультраправые с Орбаном и Ле Пен собрали саммит "патриотов"

Лидеры ультраправых партий Европарламента собрали масштабную встречу в Мадриде. Саммит "патриотов" состоялся под лозунгом "Сделаем Европу снова великой".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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В Мадриде ультраправые политики собрали масштабную встречу

Лидеры ультраправых партий третьего по величине блока Европарламента "Патриоты за Европу" 8 февраля провели масштабную встречу в Мадриде. Так называемый "саммит патриотов" прошел под лозунгом "Сделаем Европу снова великой".

Справка. Блок "Патриоты за Европу" был сформирован после европейских выборов в мае 2024 года. В него входят 86 евродепутатов из 14 стран, представляющих вместе 19 миллионов голосов. Мадрид был избран местом проведения их первого официального саммита, чтобы президент "Патриотов" Сантьяго Абаскаль, возглавляющий испанскую партию Vox, мог принять его.

В мероприятии приняли участие:

премьер-министр Венгрии Виктор Орбан,

вице-премьер Италии Маттео Сальвини,

неформальный лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен,

лидер нидерландской Партии свободы Герт Вилдерс.

Стоит отметить, что этот лозунг перекликаются с предвыборным лозунгом Дональда Трампа "Сделаем Америку снова великой".

Так, в начале встречи ультраправые политики поздравили Дональда Трампа с приходом к власти в США.

Торнадо Трампа изменило мир всего за несколько недель... Вчера мы были еретиками, сегодня мы – мейнстрим,

– сказал Орбан во время своей речи перед примерно двумя тысячами сторонников ультраправых.

Как сообщили в СМИ, все политики во время своих речей выступали против иммиграции, а также призывали к новой "Реконкисте". Это отсылка к средневековому завоеванию христианскими королевствами контролируемых мусульманами частей Пиренейского полуострова.

Начал встречу в Мадриде бывший министр финансов Эстонии Мартин Хельме после видеообращения лидера венесуэльской оппозиции Марии Корины Мачадо. Известно, что речь Хельме, который критиковал "левых", прервала топлес-активистка феминистской группы Femen, которая скандировала на испанском языке "Ни шагу назад против фашизма", после чего ее выгнали.

Среди прочего на встрече также обсудили вокизм (термин, который некоторые используют унизительно для описания левых политических взглядов на расу, пол и сексуальность), неправительственные организации по спасению мигрантов, а также с насмешками звучали имена Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Испании Пердо Санчеса.

В то же время известно, что некоторые из самых влиятельных партий ЕС отказались участвовать в этой встрече. Речь идет о партии премьер-министра Италии Джорджии Мелони "Братья Италии", а также немецкой "Альтернатива для Германии" и польской "Право и справедливость".

Ранее в СМИ утверждала, что Социалистическая партия, которая является правящей в Испании, якобы назвала встречу политиков в Мадриде "шабашем ультрас". Однако впоследствии это в партии опровергли.