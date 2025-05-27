Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно о встрече оккупантов со школьниками

Отмечается, что военные сборы для учащихся 10-х классов были организованы сообществом "Славяне" и участником войны против Украины Станиславом Татариковым.

Во время встречи с детьми один из приглашенных оккупантов поделился своим опытом войны в Украине. В частности, он рассказал старшеклассниками, насколько трудно убивать и как с этим справиться, а также объяснил принцип "или ты, или тебя".

Оккупант рассказал о своем опыте на войне: смотрите видео

Кроме этого, оккупант и старшеклассники сделали "башню", на вершине которой протянули флаг ЧВК "Вагнер".

Журналисты исследовали судебный реестр и установили, что Станислав Татариков был приговорен к шести годам строгого режима по статье о похищении огнестрельного оружия с применением насилия. Его также обвиняли в разбое, однако апелляционный суд не увидел состава преступления. В 2012 году мужчину уже привлекали к ответственности за самоуправство и кражу.

Кстати, на днях в Госдуме России заявили, что цель так называемой "СВО" в Украине – создание "союзного государства" России, Украины и Беларуси. Там прямо заявили, что стремятся к "восстановлению русского мира".