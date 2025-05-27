Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про зустріч окупантів з школярами

Зазначається, що військові збори для учнів 10-х класів були організовані спільнотою "Слов’яни" та учасником війни проти України Станіславом Татариковим.

Під час зустрічі з дітьми один з запрошених окупантів поділився своїм досвідом війни в Україні. Зокрема, він розповів старшокласниками, наскільки важко вбивати й як із цим упоратися, а також пояснив принцип "або ти, або тебе".

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Окрім цього, окупант і старшокласники зробили "вежу", на вершині якої простягнули прапор ПВК "Вагнер".

Журналісти дослідили судовий реєстр і встановили, що Станіслав Татариков був засуджений до шести років суворого режиму за статтею про викрадення вогнепальної зброї із застосуванням насильства. Його також обвинувачували в розбої, однак апеляційний суд не побачив складу злочину. У 2012 році чоловіка вже притягали до відповідальності за самоуправство і крадіжку.

До речі, днями у Держдумі Росії заявили, що ціль так званої "СВО" в Україні – створення "союзної держави" Росії, України та Білорусі. Там прямо заявили, що прагнуть "відновлення русского міра".