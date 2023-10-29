В Махачкале объявили охоту на евреев: дагестанцы штурмуют рейс из Тель-Авива

После того как Израиль объявил о расширении наземной операции в Секторе Газа, по российским регионам прокатились волны еврейских погромов. Так, в Махачкале "встречают" рейс из Тель-Авива, выискивая евреев и скандируя антисемитские лозунги.

Толпа дагестанцев собралась в аэропорту Махачкалы, куда якобы должен был прилететь рейс из Израиля. Они держат палестинские флаги и плакаты с надписями "Мы против еврейских беженцев".

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Устроили охоту на евреев

Местные мусульмане проверяют выезжающие из аэропорта машины, чтобы найти "беженцев из Израиля". Некоторые из протестующих в поисках граждан Израиля проверяют документы у выходящих из здания аэропорта людей.

Также на место происшествия прибыли наряды ОМОН. При этом телеграм-каналы пишут, что толпа продолжает находиться возле аэропорта, правоохранители им не мешают.

Ранее в дагестанских телеграм-каналах начали распространяться сообщения, что самолет из Израиля должен привезти беженцев, которые будут жить в республике.

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Аэропорт в Махачкале закрыли

Дороги, ведущие в аэропорт, перекрыты, на место приехала полиция. Сам аэропорт в Махачкале был закрыт. В росавиации сообщили, что в результате "проникновения неизвестных на перрон аэропорта Махачкала принято решение о временном закрытии аэропорта для обслуживания авиарейсов на прилет и вылет". Тем временем самолеты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы.

Протестующие проникли на крышу аэропорта

Беспорядки в Махачкале не угасают. Протестующие забрались на крышу аэропорта.

Также в сети появляются кадры, на которых дагестанцы пытаются прямо по крылу прилетевшего из Израиля самолета пробраться внутрь борта.

Мусульмане атакуют рейс из Израиля / Скриншот

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Евреев ищут даже в воздухозаборнике / Скриншот

Тем временем перепуганные пассажиры, увидев разъяренную толпу, не решаются выйти из самолета.

Мятежников удалось прогнать от самолета

В настоящее время разъяренную толпу удалось вытеснить со взлетно-посадочной полосы, также практически всех удалось вывести из здания аэропорта. Известно, что во время протестов 4 человека получили ранения.

Перед воротами аэропорта дагестанцы устроили митинг. С недовольными общаются министр по нацполитике Энрик Муслимов и министр по делам молодежи Камил Саидов.

Мусульмане не планируют расходиться / Скриншот

Следственный комитет Дагестана возбудил уголовное дело по факту захвата местными жителями аэропорта в Махачкале. Наказание, которое "светит" митингующим – лишение свободы на срок от восьми до пятнадцати лет. Известно уже

Тем временем митингующие, находящиеся на площади перед аэропортом, агрессивно реагируют на прибывших на место происшествия правоохранителей. Они оцепили полицейское авто и расшатывают его, выкрикивая "Аллах Акбар". Также часть мусульман до сих пор – на крыше терминала.

Протест возле аэропорта в Махачкале продолжается / Скриншот

Местные телеграм-каналы отмечают прибытие большого количества силовиков.

К месту протестов стягивают силовиков / Скриншот

Местные остановили автобус с детьми, чтобы найти евреев

В соцсетях публикуют кадры, где дагестанцы остановили ехавший из аэропорта Махачкалы автобус.

Пассажиры показывают обступившей автобус толпе российские паспорта. Одна женщина заявила, что возила в Израиль детей на лечение.

На кадрах видно детей, которые наблюдают за происходящим / Скриншот

: По состоянию на 22:00 по местному времени правительство Дагестана сообщило, что ситуация в аэропорту Махачкалы "находится под контролем". Также власти посоветовали протестующим не препятствовать работе сотрудников аэропорта. Там попросили дагестанцев с "пониманием отнестись к ситуации в мире" и заверили, что сделают все возможное "для прекращения огня против мирных жителей Газы".

Силовики задерживают протестующих и блокируют дыру в заборе, через которую они попали на взлетно-посадочную полосу / Скриншот

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