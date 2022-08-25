Новость сообщили источники 24 канала в разведке. Теперь во временно оккупированной Макеевке люди не смогут полноценно удовлетворять свою потребность в воде. оккупанты придумали новый способ издевательства.

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В разведке подчеркнули, что до полномасштабного вторжения россии в Украину в Макеевке была полноценная подача холодной и горячей воды.

Как живут люди на оккупированных территориях

Критическая инфраструктура на временно оккупированных территориях фактически не работает. Местные жители вынуждены учиться выживать без водоснабжения и готовят еду на костре.

Люди страдают от мародерства. Захватчики выносят из домов все, до чего могут дотянуться, а потом разрушают чужие дома. Свои танки оккупанты "паркуют" в местных гаражах. А из подвалов жителей временно оккупированных территорий выносят даже морковь.

Кроме того, враг обворовывает школы, аптеки и магазины. Местные жители рассказывают, что только в одном районе вдруг "загадочно" исчезли три десятка автомобилей.

оккупанты запугивают людей, чтобы те молчали. Люди рассказывают, что за 8 лет такого зверства не видели.

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