Новину повідомили джерела 24 каналу у розвідці. Відтепер у тимчасово окупованій Макіївці люди не зможуть повноцінно задовольняти свою потребу у воді. Окупанти вигадали новий спосіб знущання.

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У розвідці наголосили, що до повномасштабного вторгнення росії в Україну у Макіївці була повноцінна подача холодної та гарячої води.

Як живуть люди на окупованих територіях

Критична інфраструктура на тимчасово окупованих територіях фактично не працює. Місцеві жителі змушені вчитися виживати без водопостачання та готують їжу на вогнищі.

Люди страждають від мародерства. Загарбники виносять з осель все, до чого можуть дотягнутися, а тоді руйнують чужі домівки. Свої танки окупанти "паркують" в місцевих гаражах. А з підвалів жителів тимчасово окупованих територій виносять навіть моркву.

Окрім того, ворог обкрадає школи, аптеки та крамниці. Місцеві жителі розповідають, що лише в одному районі раптом "загадково" зникли три десятки автівок.

Окупанти залякують людей, аби ті мовчали. Люди розповідають, що за 8 років такого звірства не бачили.

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