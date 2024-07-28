В Мали повстанцы перерезали несколько десятков "вагнеровцев" из России
Источник:Reuters
Туареги, повстанцы на севере Мали, организовали засаду для правительственного войска, поддерживаемого наемниками из России. Известно о десятках убитых "вагнеровцев".
Повстанцы туарегов на севере Мали заявили, что они убили и ранили десятки солдат и наемников из России в течение 3 дней боев у границы с Алжиром.
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"Вагнеровцы" из России попали в засаду
Колонна правительственных войск и союзных им российских наемников была разгромлена в бою с туарегами на севере Мали.
Информацию подтверждают телеграм-каналы, связанные в прошлом с ЧВК "Вагнер". Они публикуют фото и видео с места боя, на которых видны тела убитых и сгоревшая техника.Справка: Российские "вагнеровцы" присутствуют в Мали с 2021 года. В 2020 году власть в стране в очередной раз захватили военные. А через год хунта пригласила "вагнеровцев" для обеспечения собственной безопасности.
Разгром колонны малийских войск подтвердил в разговоре с AFP местный чиновник. По его словам, военные потеряли убитыми не менее 17 человек.
Бывший сотрудник миссии ООН в городе Кидаль на севере Мали заявил агентству, что 15 "вагнеровцев" были убиты или взяты в плен после трехдневного боя.
В то же время участник движения туарегов Мосса Аг Инзома сообщил, что речь идет о "многих десятках" убитых и взятых в плен наемников российской ЧВК.
В то же время правительственная армия Мали заявляет, что ее подразделения, выполнявшие патрулирование в районе приграничного города Тинзауатен, перешли к отступлению. В заявлении военных сказано, что продолжаются "ожесточенные бои против коалиции террористов".
Откуда "вагнеровцы" в Мали
Туареги – это этническая группа, которая населяет регион Сахара, в частности часть северной части Мали. Многие из них чувствуют себя маргинализированными правительством Мали.
В 2012 году в стране произошел военный переворот, а повстанцы-туареги и исламисты взяли под контроль север Мали, объявив его независимым государством. Исламисты вскоре начали наступление, и новое переходное правительство попросило помощи Франции. Через несколько месяцев после прибытия французских военных в 2013 году свою миссию для поддержания мира – MINUSMA – направила ООН.
Армия Мали снова захватила власть в 2020 году, и с тех пор хунта пыталась дистанцироваться от Франции – бывшей метрополии, и французских военных отправили домой.
В 2021 году правительство пригласило в Мали гарантировать свою безопасность ЧВК "Вагнер" - и вскоре российские наемники стали единственной иностранной силой, которая оказывает военную помощь. Власти попросили ООН вывести свои 12 тысяч миротворцев, процесс вывода продолжается сейчас.