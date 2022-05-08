В Мангуше возле Мариуполя оккупанты снесли памятник Сагайдачному

В субботу 7 мая в Мангуше оккупанты снесли памятник гетману Сагайдачному и в честь украинских защитников.

Так, кроме Гетьмана Сагайдачного, россияне снесли и памятник украинским воинам, отдавшим свою жизнь за Украину.

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Местные СМИ сообщают, что российские захватчики снесли его из-за того, что на открытии памятника были бойцы полка "Азов".



Как выглядел памятник защитникам Украины / Фото полка "Азов"

Между тем, когда оккупанты сносили памятник Сагайдачному, на фоне развивался флаг СССР.

Россияне демонтируют памятник Сагайдачному: фото MRPL.CITY

Что нужно знать о гетмане Сагайдачном

Источник: Музей становления украинской нации

Он был молниеносным полководцем и политическим деятелем. Сагайдачный – полковник, гетман реестрового казачества, кошевой атаман Запорожской Сечи и является одним из основателей казацкого флота.

Его имя буквально наводило ужас на Крымский ханат и Московское царство, поскольку именно благодаря ему запорожское войско превратилось в мощную военную силу. Укрепив позиции казаков на родной земле, Сагайдачный успешно организовал походы против Крымского ханства, Османской империи и Московского царства. При наступлении он самостоятельно возглавлял морские походы на скоростных лодках-чайках.

Также он помог восстановить православную иерархию в Речи Посполитой. Кроме того, полководец поддерживал Киевское братство и школу при нем, которая позже трансформировалась в Киево-Могилянскую академию.

Ситуация в Донецкой области: самые горячие направления

Сейчас фактически вся Донецкая область находится под обстрелами.

Сейчас интенсивные бои продолжаются в районе Угледара, Марьинки, Красногоровки и Авдеевки.

Но "горячо везде", поскольку оккупанты часто обстреливают и подконтрольные Украине территории, в частности Бахмут и Константиновку.

Также очень напряженная ситуация в Лимане, откуда власти срочно пытаются эвакуировать людей.

Крайне сложная ситуация в многострадальном Мариуполе – городу необходима деблокада. Также очень нужно эвакуировать из "Азовстали" украинских защитников. В настоящее время среди них более 500 раненых, которым нет возможности оказать медицинскую помощь. Кроме того, у них заканчивается еда.

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