Во Флориде задержали "жениха" для внучки Трампа: попытался проникнуть в Мар-а-Лаго

Во Флориде мужчина пытался проникнуть в резиденцию Дональда Трампа, чтобы обсудить Евангелие и попросить руки его 18-летней внучки. Это уже вторая попытка "жениха", но теперь ему грозит суд и психиатрическая экспертиза.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на издание NBC. Во Флориде 23-летний мужчина пытался проникнуть на территорию резиденции Дональда Трампа, чтобы поговорить с ним о Евангелии и жениться на его 18-летней внучке.

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В Мар-а-Лаго задержали сталкера

23-летнего Энтони Рейеса из Техаса задержали на территории поместья Трампа в Мар-а-Лаго. Он перелез через забор, активировал сигнализацию и признался, что пришел к президенту США с "религиозной миссией" – поговорить о Евангелии и просить руки его внучки, 18-летней Кай Трамп.

На момент инцидента Дональда Трампа в резиденции не было, однако охрана быстро передала информацию о нарушителе.

Как выяснили американские журналисты, это не первый инцидент с участием Рейеса. В новогоднюю ночь он уже пытался проникнуть на ту же самую территорию с той же целью. Теперь ему грозят серьезные последствия: суд оставил его под стражей с возможностью внесения залога в 50 тысяч долларов, полным запретом на контакт с семьей Трампа и направлением на психиатрическую экспертизу.

Этот случай вновь поднял вопрос о безопасности американских лидеров и рисках навязчивых поклонников. Смесь религиозного фанатизма, одержимости и сталкинга остается серьезной угрозой даже для самых защищенных резиденций.