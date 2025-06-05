Про це розповідає 24 Канал з посиланням на видання NBC. У Флориді 23-річний чоловік намагався проникнути на територію резиденції Дональда Трампа, аби поговорити з ним про Євангеліє та одружитися з його 18-річною онукою.

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У Мар-а-Лаго затримали сталкера

23-річного Ентоні Реєса з Техасу затримали на території маєтку Трампа у Мар-а-Лаго. Він переліз через паркан, активував сигналізацію і зізнався, що прийшов до президента США з "релігійною місією" – поговорити про Євангеліє та просити руки його онуки, 18-річної Кай Трамп.

На момент інциденту Дональда Трампа в резиденції не було, проте охорона швидко передала інформацію про порушника.

Як з’ясували американські журналісти, це не перший інцидент за участю Реєса. У новорічну ніч він вже намагався проникнути на ту ж саму територію з тією ж метою. Тепер йому загрожують серйозні наслідки: суд залишив його під вартою з можливістю внесення застави у 50 тисяч доларів, повною забороною на контакт з родиною Трампа та направленням на психіатричну експертизу.

Цей випадок знову підняв питання про безпеку американських лідерів і ризики нав’язливих шанувальників. Суміш релігійного фанатизму, одержимості та сталкінгу залишається серйозною загрозою навіть для найзахищеніших резиденцій.