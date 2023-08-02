Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Все обстоятельства уточняют.
Обратите внимание В Одессе неизвестный во время задержания взорвал гранату – есть пострадавшие полицейские: видео
В Марганце в админздании раздался взрыв
По предварительной информации, неизвестный мужчина взорвал боеприпас, в результате чего получил телесные повреждения. К счастью, другие граждане не пострадали.
Взрыв произошел в 8:56. Правоохранители рассказали, что мужчина зашел в здание управления пенсионного фонда с гранатой в руках и взял заложницу, угрожая взорвать боеприпас.
На место происшествия прибыли работники полиции. Во время переговоров с правоохранителями он отпустил женщину, после чего взорвал боеприпас.
Полицейские на месте оказали злоумышленнику медицинскую помощь. Сейчас на месте происшествия продолжаются следственные действия.
Мужчина взорвал гранату / фото полиции
Мужчина получил ранение / фото полиции
Другие подобные случаи в Украине
- Напомним, ранее правоохранители в Одесской области пытались задержать мужчину, совершившего правонарушение. Во время ареста мужчина взорвал гранату, в результате чего пострадали люди.
- В Белой Церкви Киевской области прогремел мощный взрыв. Как оказалось, это взорвалась граната. К сожалению, в результате инцидента погиб мужчина.
- Позже оказалось, 59-летний умерший болел и имел пороки ног. Возле его тела обнаружили на месте чеку.
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- Во Львове прогремел мощный взрыв в жилом доме. Произошло это на улице Замарстыновской, 150. Предварительно, там могла взорваться граната.
- Позже полиция подтвердила данные о жертве. Правоохранители также отметили, что причиной взрыва стала граната. По крайней мере, такова предварительная версия.
- Как оказалось, взрыв травмировал гостя – 44-летний житель Чернигова. Мужчина получил телесные повреждения, от которых скончался на месте.