Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Усі обставини уточнюють.
Зверніть увагу В Одесі невідомий під час затримання підірвав гранату – є постраждалі поліцейські: відео з місця
У Марганці в адмінбудівлі пролунав вибух
За попередньою інформацією, невідомий чоловік підірвав боєприпас, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження. На щастя, інші громадяни не постраждали.
Вибух стався о 8:56. Правоохоронці розповіли, що чоловік зайшов до будівлі управління пенсійного фонду з гранатою в руках та взяв заручницю, погрожуючи підірвати боєприпас.
На місце події негайно прибули працівники поліції. Під час перемовин з правоохоронцями він відпустив жінку, після чого підірвав боєприпас.
Поліцейські на місці надали зловмиснику домедичну допомогу. Зараз на місці події тривають слідчі дії.
Чоловік підірвав гранату / фото поліції
Чоловік отримав поранення / фото поліції
Інші подібні випадки в Україні
- Нагадаємо, раніше правоохоронці в Одеській області намагалися затримати чоловіка, що скоїв правопорушення. Під час арешту чоловік підірвав гранату, внаслідок чого постраждали люди.
- У Білій Церкві, що на Київщині, прогримів потужний вибух. Як виявилось, це вибухнула граната. На жаль, внаслідок інциденту загинув чоловік.
- Згодом виявилось, 59-річний померлий хворів та мав вади ніг. Біля його тіла виявили на місці чеку.
- У Миколаєві також сталася трагедія. На вулиці 8 Березня, попередньо, вибухнула граната. Внаслідок цього осколкові поранення отримали дві особи.
- У Львові прогримів потужний вибух у житловому будинку. Сталося це на вулиці Замарстинівській, 150. Попередньо, там могла вибухнути граната.
- Згодом поліція підтвердила дані про жертву. Правоохоронці також зазначили, що причиною вибуху у помешканні стала граната. Принаймні, такою є попередня версія.
- Як виявилось, вибух травмував гостя – 44-річного мешканця Чернігова. Чоловік зазнав тілесних ушкоджень, від яких помер на місці.