Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Усі обставини уточнюють.

Зверніть увагу В Одесі невідомий під час затримання підірвав гранату – є постраждалі поліцейські: відео з місця

У Марганці в адмінбудівлі пролунав вибух

За попередньою інформацією, невідомий чоловік підірвав боєприпас, внаслідок чого отримав тілесні ушкодження. На щастя, інші громадяни не постраждали.

Вибух стався о 8:56. Правоохоронці розповіли, що чоловік зайшов до будівлі управління пенсійного фонду з гранатою в руках та взяв заручницю, погрожуючи підірвати боєприпас.

На місце події негайно прибули працівники поліції. Під час перемовин з правоохоронцями він відпустив жінку, після чого підірвав боєприпас.

Поліцейські на місці надали зловмиснику домедичну допомогу. Зараз на місці події тривають слідчі дії.



Чоловік підірвав гранату / фото поліції



Чоловік отримав поранення / фото поліції

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