Россияне пытались это замолчать: Андрющенко рассказал, как 5 детей подорвались в Мариуполе

В оккупированном Мариуполе 5 детей в возрасте от 10 до 14 лет подорвались на мине, 3 из них находятся в тяжелом состоянии. Россияне пытались скрыть эту историю, но все же потом признали этот факт.

Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, заметив, что россияне учили детей сначала проверять мины на муляж, чтобы не тратить время саперов. Между тем оккупанты не разминируют город, а на вызовы жителей могут ехать неделями.

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Как 5 детей подорвались в Мариуполе

Советник городского головы Мариуполя рассказал, что, к счастью, все дети остались живы. Одному мальчику, который пострадал от обломка, сделали в Донецке операцию. Он и еще одна девочка находятся в реанимации.

Дети нашли мину или снаряд, точно неизвестно, во дворе своей школы, которая сейчас развалена и разбита после боевых действий. Школу и территорию россияне не восстанавливают и не разминируют.

Почему дети подошли к мине? Андрющенко объяснил, что с начала учебного года по всем школам в оккупированном Мариуполе российские саперы проводили обучение, чтобы научить детей, как вести себя, если они встретят мину.

Они рассказывали детям, что если вы увидите какое-то взрывное устройство, то перед тем, как вызвать саперов, нужно выяснить, не является ли мина муляжом. Якобы, "ВСУ оставили много муляжей". Вот поэтому дети и подошли к мине,

– отметил советник городского головы Мариуполя.

Россияне пытались замолчать эту историю. Однако когда увидели, что она набирает резонанс и есть доказательства, все же подтвердили факт подрыва.

Заметьте! Оккупанты скрывали инцидент несколько часов. Затем в росСМИ только сообщили, что все дети получили ранения в результате "детонации взрывоопасного предмета".

Андрющенко добавил, что работы по разминированию Мариуполя остановлены. Оккупанты могут это делать разве что по вызову саперов, которых люди могут ждать неделями.