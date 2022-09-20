"Не хочу в тюрьму": в Мариуполе арестовали подростков, которые пели Гимн Украины – шокирующее видео

Российские захватчики так боятся любого сопротивления украинцев, что даже арестовывают детей. Так, оккупанты в Мариуполе арестовали подростков, которые пели Гимн Украины на главной площади города.

Видео допроса несовершеннолетних обнародовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он констатировал, что россияне вынудили их оправдывать свой поступок на камеру.

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Андрющенко подчеркнул, что парни и девушки – настоящие молодцы. Он подчеркнул, что, смотря на все это, понимаешь, что ради таких юношей стоит бороться за город.

Мы все понимаем, как и кто заставил вас оправдывать свой поступок на камеру. Мы мысленно и сердцем с вами. Печально, что нашли (детей – 24 канал) из-за доносов своих же горожан. И не будет никакого прощения тому, кто содействует оккупанту,

– подытожил он.

Советник мэра Мариуполя также обнародовал видео, на котором виден допрос несовершеннолетних. На этих кадрах ребята просят не лишать родителей родительских прав. Трудно представить, что пережили эти дети и под каким давлением из них выдавили слова прощения.

Российские захватчики никак не могут осознать, что им в Украине не рады ни взрослые, ни дети. Они ворвались в независимую страну с такими же независимыми и свободными людьми. А "спасти" захватчики могут разве что от благ цивилизации и нормальной жизни, но отнюдь не от мифического нацизма в Украине.

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С приближением холодов гуманитарная ситуация во временно оккупированном Мариуполе ухудшается. Из-за огромного количества кризисов ухудшаются и общественные настроения. В частности, некоторые из этих кризисов связаны с контрнаступлением Украины и положением внутри россии. Денег не хватает, а финансирование из россии уменьшилось еще больше.

Также в городе заметен топливный кризис, нет ни бензина, ни дизельного горючего, и даже хлебный кризис – проблемы с поставкой и изготовлением хлеба.

То есть кризисные ситуации нарастают, и дальше, по прогнозам законных властей города, будет только ухудшаться. А когда людям станет необходимо отопление, кризисная ситуация будет ужасной.

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