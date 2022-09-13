"Улучшение" по-русски: в Мариуполе длинные очереди за несъедобным хлебом

В оккупированном россиянами Мариуполе сохраняется нехватка продуктов. Люди вынуждены вістраиваться в длинные очереди за бесплатным хлебом. Однако бесплатный далеко не означает вкусный, или, по крайней мере, съедобный,

Видео, на котором видны километровые очереди, обнародовали на странице Мариупольского городского совета.

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Люди не могут купить хлеб в Мариуполе

Очевидно, именно так, по мнению российских оккупантов, выглядит "улучшение жизни". По информации горсовета, люди стоят в унизительной очереди за хлебом, потому что не могут себе позволить его приобрести. У большинства из них нет денег, работы, обещанных заоблачных выплат. Также выдачу гуманитарной помощи сузили и оставили определенным льготным группам.

По словам жителей, бесплатный "кирпичик" есть невозможно, он просто из муки и воды. Поэтому делают из него гренки, чтобы хоть как-то это употреблять в пищу,

– добавили в горсовете.

Очереди за хлебом в Мариуполе: смотрите видео

Заметим, что ранее в оккупированном российскими войсками Мариуполе произошел "голодный бунт". Дело в том, что Красный Крестмвыдавал еду в парке Гурова. Из-за слишком большого количества людей Красный Крест попытался отменить выдачу. Возник настоящий бунт. Оккупанты доводят мариупольцев до предела выживания.

Захватчики в Мариуполе постоянно сокращают списки людей, которым оказывают гуманитарную помощь. Теперь она выдается только:

людям старше 65 лет,

лицам с инвалидностью,

а также на детей до 3 лет.

На этом фоне в городе растет сопротивление. В Мариуполе местные в очередной раз вывесили флаг Украины. О смелости украинцев на фоне контрнаступления ВСУ рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он отметил, что жители города выражают свое возмущение оккупантами, хоть и рискуют собственными жизнями.

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