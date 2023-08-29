Советник мэра временно оккупированного Мариуполя сообщил, что в городе готовят забастовку. Это будет очередной проявление неповиновения оккупантам.

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"Точка взрыва"

В Мариуполе, пока контролирующем враг, планируют устроить протест. Дату выбрали символическую: 10 сентября, то есть на день выборов в стране-агрессоре.

Это может стать точкой взрыва недовольством оккупации. Мариуполь. Город Непокоренных,
– говорится в сообщении.

Центральная избирательная комиссия России назначила на 10 сентября "выборы" на временно оккупированных территориях Украины. Их государство-агрессорка хочет провести на захваченных частях Херсонской и Запорожской областей, а также на территории псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР".

Кроме того, в этот день в России состоятся выборы разного уровня. В частности, довыборами депутатов Госдумы, выборы глав нескольких регионов и депутатов законодательных органов государственной власти в части субъектов.

В ЕС осудили намерения России провести выборы на оккупированных территориях Украины. Там назвали это решение нарушением международного права.

Движение сопротивления на оккупированных территориях: последние новости

  • Во временно оккупированном Энергодаре Запорожской области у здания, где дислоцировался вражеский ОМОН, прогремел взрыв. Операцию совместными силами готовили координаторы ГУР МО и местное движение сопротивления. В результате взрыва "пострадала" импровизированная "казарма" подразделения росгвардии ОМОН "Ахмат-1".
  • Заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукало рассказал о крайнем "хлопке" в оккупированном Бердянске. Отметим, что, вероятно, огонь пылал на одном из предприятий, где дислоцировалась враждебная техника. Как говорится Дудукало, речь идет о Бердянском заводе путевых машин, который уже долгое время не работал на полную мощность.
  • Большая часть бронированной техники врага едет по транзиту через временно оккупированный Мариуполь. Захватчики также пытаются не концентрировать свою живую силу в городе, которую опрокидывают из Ростовской области страны-агрессорки.