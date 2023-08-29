Радник мера тимчасово окупованого Маріуполя повідомив, що у місті готують страйк. Це буде черговий вияв непокори окупантам.
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"Точка вибуху"
У Маріуполі, який поки контролює ворог, планують влаштувати протест. Дату обрали символічну: 10 вересня, тобто на день виборів у країні-агресорці.
Це може стати точкою вибуху незадоволенням окупації. Маріуполь. Місто Нескорених,
– мовиться в повідомленні.
Центральна виборча комісія Росії призначила на 10 вересня "вибори" на тимчасово окупованих територіях України. Їх держава-агресорка хоче провести на захоплених частинах Херсонської та Запорізької областей, а також на території псевдореспублік "ДНР" та "ЛНР".
Крім цього, у цей день у Росії відбудуться вибори різного рівня. Зокрема, довиборами депутатів Держдуми, вибори голів кількох регіонів і депутатів законодавчих органів державної влади у частині суб'єктів.
У ЄС засудили наміри Росії провести вибори на окупованих територіях України. Там назвали це рішення порушенням міжнародного права.
Рух спротиву на окупованих територіях: останні новини
- У тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області у будівлі, де дислокувався ворожий ОМОН, прогримів вибух. Операцію спільними силами готували координатори із ГУР МО та місцевий рух спротиву. В результаті вибуху "постраждала" імпровізована "казарма" підрозділу росгвардії ОМОН "Ахмат-1".
- Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукало розповів про крайню "бавовну" в окупованому Бердянську. Зазначимо, що, ймовірно, вогонь палав на одному із підприємств, де дислокувалась ворожа техніка. Мовиться, як зазначив Дудукало, про Бердянський завод шляхових машин, який вже тривалий час не працював на повну потужність.
- Більша частина броньованої техніки ворога їде транзитом через тимчасово окупований Маріуполь. Загарбники також намагаються не концентрувати свою живу силу у місті, яку перекидають з Ростовської області країни-агресорки.