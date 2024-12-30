Оккупанты устроили облавы в Мариуполе из-за беглецов с полигона

В Мариуполе прошли массовые обыски, которые проводили бойцы Росгвардии. По предварительным данным, они ищут военных дезертиров. Пока неизвестно, удалось ли их найти.

Руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко в эфире 24 Канала рассказал, что так называемая "СЗЧ" (самовольное оставление части) в российской армии значительно выше, чем в украинской. Центру удалось достать списки лишь части подразделений, но дезертирство в России достигает десятков тысяч россиян.

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Они теперь рассеяны по территории России.

Они массово дезертируют, и это явление становится все более масштабным. Особенно часто убегают бывшие заключенные. Если они свободны, что им делать в такой армии,

– объяснил Петр Андрющенко.

Перед побегом убили подростка

Российские дезертиры, которые сбежали с полигона, тоже с оружием. Сейчас их подозревают в убийстве подростка в Новоазовске, неподалеку от того самого полигона. На следующий день после их побега там нашли тело парня с многочисленными ножевыми ранениями.

По предварительным данным, эти двое беглецов отбывали заключение за преступления, связанные с насилием против людей. Пока их не нашли, но поисковые мероприятия продолжаются.