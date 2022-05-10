В Мариуполе эвакуацию ждут еще 100 тысяч человек, – мэрия

Героическая оборона заблокированного Мариуполя продолжается. Россияне непрерывно бомбят город, а гуманитарный кризис набирает страшные обороты.

Украине в сотрудничестве с ООН удалось провести эвакуацию из Мариуполя и "Азовстали". С предприятия вывезли почти всех гражданских, в городе тысячи людей страдают из-за блокады и не могут покинуть временно оккупированную территорию.

Читайте также Безжалостные обстрелы "Азовстали" и десятки погибших под завалами в Изюме: основное за 76-й день войны

Мариупольцы ждут эвакуации

По оценке Мариупольского городского совета, сейчас в городе осталось еще около 100 тысяч человек. Они нуждаются в эвакуации, но российские оккупанты нарушают все договоренности о "режиме тишины" и практически не прекращают огня, что делает невозможным безопасный вывоз мирных людей из города.

100 тысяч населения ждут, чтобы им дали шанс на спасение. Мы должны объединять усилия, не сдаваться и продолжать эвакуацию мирных жителей. Организовать миссию очень сложно, но мы должны вместе с международным сообществом делать все возможное для этого.

– сказал городской голова Мариуполя Вадим Бойченко.

Также он поблагодарил Ирину Верещук, Владимира Зеленского, ООН и Красный Крест за то, что они делают все возможное и невозможное для того, чтобы спасти людей из заблокированного города. Враг постоянно наносит Мариуполю тяжелые удары, поэтому каждый день ситуация в городе ухудшается.

Оборона Мариуполя: коротко о последних событиях

Электромонтажеру из "Азовстали" заочно сообщили о государственной измене. Мужчина рассказал российским оккупантам о схемах подземных тоннелей, хранилищ и коммуникаций на предприятии, где украинские воины пишут историю беспрецедентного подвига. Оккупанты сразу сшили видео с полученной информацией, чтобы демотивировать отважных защитников города.

На территории "Азовстали" находится более 1000 украинских воинов, есть много раненых, нуждающихся в немедленной медицинской помощи. Украина делает все для того, чтобы эвакуировать своих героев.

Штурм "Азовстали" российскими оккупантами продолжается. Враг пустил в ход танки, артиллерию и авиацию, но все равно не может захватить предприятие и одолеть наших мужественных бойцов.

Смотрите на тему – видео уличного боя в Мариуполе