Україні у співпраці з ООН вдалося провести евакуацію з Маріуполя та "Азовсталі". З підприємства вивезли майже всіх цивільних, у місті тисячі людей страждають через блокаду та не можуть покинути тимчасово окуповану територію.

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Маріупольці чекають на евакуацію

За оцінкою Маріупольської міської ради, зараз у місті залишилися ще приблизно 100 тисяч людей. Вони потребують евакуації, але російські окупанти порушують усі домовленості про "режим тиші" та практично не припиняють вогню, що унеможливлює безпечне вивезення мирних людей з міста.

100 тисяч населення чекають, щоб їм дали шанс на порятунок. Ми повинні об'єднувати зусилля, не здаватися та продовжувати евакуацію мирних жителів. Організувати місію дуже складно, але ми повинні разом з міжнародною спільнотою робити усе можливе для цього,

– сказав міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Також він подякував Ірині Верещук, Володимиру Зеленському, ООН та Червоному Хресту за те, що вони роблять усе можливе та неможливе для того, щоб врятувати людей із заблокованого міста. Ворог постійно завдає Маріуполю важких ударів, тому кожного дня ситуація в місті погіршується.

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Електромонтажеру з "Азовсталі" заочно повідомили про державну зраду. Чоловік розповів російським окупантам про схеми підземних тунелів, сховищ та комунікацій на підприємстві, де українські воїни пишуть історію безпрецедентного подвигу. Окупанти одразу пошили відео з отриманою інформацією, щоб демотивувати відважних захисників міста.

На території "Азовсталі" перебуває понад 1000 українських воїнів, є багато поранених, які потребують негайної медичної допомоги. Україна робить усе для того, аби евакуювати своїх героїв.

Штурм "Азовсталі" російськими окупантами продовжується. Ворог пустив в хід танки, артилерію та авіацію, але все одно не може захопити підприємство та здолати наших мужніх бійців.

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