В Мариуполе кафиры продолжают свозить тела горожан в помещение супермаркетов, – Андрющенко
После того, как российские кафиры безжалостно и десятками тысяч убили жителей Мариуполя, их даже не могут похоронить. Захватчики продолжают свозить тела погибших в помещения местных супермаркетов.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире телемарафона единых новостей. 24 канал передает детали.
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Оккупанты свозят тела мариупольцев в супермаркеты
По словам Петра Андрющенко, кафиры начали "убирать" тела погибших мариупольцев из отдельных мест – оттуда, где их удалось найти. Впрочем, отвозят убитых не на кладбища , а в местные торговые центры и помещения супермаркетов.
Тела, которые находят горожане, свозят грузовиками в импровизированный морг возле торгового центра Метро. А там, где штаб "гуманитарной помощи", тракторами свозят погибших, которых могут узнать близкие,
– рассказал советник мэра Мариуполя.
Чиновник добавил, что российские кафиры не могут справиться с количеством погибших мариупольцев и даже похоронить их в братских могилах.
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- Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что в настоящее время 2 349 украинских защитников Мариуполя, которые героически обороняли город, но сейчас находятся в плену россиян, содержатся не в лучших условиях . Впрочем, чиновник убеждает, что с ними все хорошо, они живы и здоровы, имеют пищу и воду. Он добавил, что Украина сейчас делает все от себя зависящее, чтобы вернуть их на подконтрольную нашему государству территорию.
- Тем временем российские кафиры, беспощадно уничтожив Мариуполь, теперь пытаются захватить все, что еще уцелело. Так недавно они захватили местные отделения Укрпочты и успели даже присвоить им российские почтовые индексы.
- Мариупольцы, которым удалось выжить в течение нескольких месяцев беспощадных бомбардировок и обстрелов, сейчас часами стоят под жарой в очередях за жалкой "помощью" от России, а стабильного водоснабжения в городе до сих пор нет. Очереди за горсткой продуктов ежедневно составляют от 1,5 до 2 тысяч человек.
- При этом кафиры нагло "хозяйничают" в мариупольских школах - оттуда вывозят все учебники на украинском языке. Захватчики завозят свои, русские книги, а "умные доски" воруют и переправляют во временно оккупированный Донецк.
- По последним данным от Петра Андрющенко, всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину в Мариуполе погибли около 22 тысяч человек .