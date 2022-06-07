В Мариуполе кафиры продолжают свозить тела горожан в помещение супермаркетов, – Андрющенко

После того, как российские кафиры безжалостно и десятками тысяч убили жителей Мариуполя, их даже не могут похоронить. Захватчики продолжают свозить тела погибших в помещения местных супермаркетов.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире телемарафона единых новостей. 24 канал передает детали.

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Оккупанты свозят тела мариупольцев в супермаркеты

По словам Петра Андрющенко, кафиры начали "убирать" тела погибших мариупольцев из отдельных мест – оттуда, где их удалось найти. Впрочем, отвозят убитых не на кладбища , а в местные торговые центры и помещения супермаркетов.

Тела, которые находят горожане, свозят грузовиками в импровизированный морг возле торгового центра Метро. А там, где штаб "гуманитарной помощи", тракторами свозят погибших, которых могут узнать близкие,

– рассказал советник мэра Мариуполя.

Чиновник добавил, что российские кафиры не могут справиться с количеством погибших мариупольцев и даже похоронить их в братских могилах.

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Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что в настоящее время 2 349 украинских защитников Мариуполя, которые героически обороняли город, но сейчас находятся в плену россиян, содержатся не в лучших условиях . Впрочем, чиновник убеждает, что с ними все хорошо, они живы и здоровы, имеют пищу и воду. Он добавил, что Украина сейчас делает все от себя зависящее, чтобы вернуть их на подконтрольную нашему государству территорию.

. Впрочем, чиновник убеждает, что с ними все хорошо, они живы и здоровы, имеют пищу и воду. Он добавил, что Украина сейчас делает все от себя зависящее, чтобы вернуть их на подконтрольную нашему государству территорию. Тем временем российские кафиры, беспощадно уничтожив Мариуполь, теперь пытаются захватить все, что еще уцелело. Так недавно они захватили местные отделения Укрпочты и успели даже присвоить им российские почтовые индексы.

и успели даже присвоить им российские почтовые индексы. Мариупольцы, которым удалось выжить в течение нескольких месяцев беспощадных бомбардировок и обстрелов, сейчас часами стоят под жарой в очередях за жалкой "помощью" от России, а стабильного водоснабжения в городе до сих пор нет. Очереди за горсткой продуктов ежедневно составляют от 1,5 до 2 тысяч человек.

от России, а стабильного водоснабжения в городе до сих пор нет. Очереди за горсткой продуктов ежедневно составляют от 1,5 до 2 тысяч человек. При этом кафиры нагло "хозяйничают" в мариупольских школах - оттуда вывозят все учебники на украинском языке. Захватчики завозят свои, русские книги, а "умные доски" воруют и переправляют во временно оккупированный Донецк.

- оттуда вывозят все учебники на украинском языке. Захватчики завозят свои, русские книги, а "умные доски" воруют и переправляют во временно оккупированный Донецк. По последним данным от Петра Андрющенко, всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину в Мариуполе погибли около 22 тысяч человек .

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