Парень погиб из-за детонации российского снаряда

Трагический инцидент в Мариуполе произошел 26 мая на территории общеобразовательного учреждения. Произошла детонация вражеского снаряда, в результате чего погиб 12-летний мальчик.

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В Офисе генпрокурора сообщили о еще одном случае, произошедшем в Мариуполе 15 марта. В результате вражеских обстрелов 15-летний подросток получил ранения.

Российские кафиры принудительно вывезли парня на оккупированную территорию Донбасса. Вместе с ним забрали 2-летнего брата и 14-летнюю сестру.

Кроме того, удалось установить, что 28 февраля в Харькове в результате обстрела войсками агрессора автомобиля получил ранение 17-летний парень.

из-за войны России в Украине пострадало почти 700 детей

По состоянию на утро 28 мая в результате полномасштабной вооруженной агрессии России в Украине пострадали по меньшей мере 682 ребенка. По официальной информации ювенальных прокуроров, 242 ребенка погибли и более 440 ранены.

Больше детей пострадали в Донецкой области – 153, Киевской – 116 и Харьковской – 108. Также 16 детей пострадали в столице Украины.

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Пострадавшие дети в других областях Украины

Черниговская – 68;

Луганская – 51;

Херсонская – 49;

Николаевская – 45;

Запорожская – 28;

Сумская – 17;

Житомирская – 15.

Детские жертвы российской агрессии

Российские оккупационные власти в разрушенном Мариуполе, в котором создали гуманитарную катастрофу, решили не отпускать детей на летние каникулы . Школьников хотят вынудить учиться к 1 сентября, чтобы перейти на российскую программу.

Недавно российские военные обстреляли гражданский автомобиль в Николаевской области . Вражеские обстрелы привели к гибели двоих детей.

Вооруженные силы России не перестают поливать огнем Харьковскую область. В результате одного из обстрелов погиб 5-месячный ребенок . Также ранение получил 9-летний ребенок.

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