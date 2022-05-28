Хлопець загинув через детонацію російського снаряда

Трагічний інцидент у Маріуполі стався 26 травня на території загальноосвітнього закладу. Відбулася детонація ворожого снаряду, внаслідок чого загинув 12-річний хлопчик.

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В Офісі генпрокурора повідомили про ще один випадок, який стався у Маріуполі 15 березня. Унаслідок ворожого обстрілу 15-річний підліток отримав поранення.

Російські окупанти примусово вивезли хлопця на окуповану територію Донеччини. Разом з ним забрали 2-річного брата та 14-річну сестру.

Окрім того, вдалося встановити, що 28 лютого у Харкові внаслідок обстрілу військами агресора автомобіля отримав поранення 17-річний хлопець.

Через війну Росії в Україні постраждало майже 700 дітей

Станом на ранок 28 травня унаслідок повномасштабної збройної агресії Росії в Україні постраждало щонайменше 682 дитини. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 242 дитини загинуло та понад 440 поранено.

Найбільше дітей постраждало у Донецькій області – 153, Київській – 116 та Харківській – 108. Також 16 дітей постраждало у столиці України.

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Постраждалі діти в інших областях України

Чернігівська – 68;

Луганська – 51;

Херсонська – 49;

Миколаївська – 45;

Запорізька – 28;

Сумська – 17;

Житомирська – 15.

Дитячі жертви російської агресії

Російська окупаційна влада у зруйнованому Маріуполі, в якому створила гуманітарну катастрофу, вирішила не відпускати дітей на літні канікули. Школярів хочуть змусити навчатися до 1 вересня, щоб перейти на російську програму.

Нещодавно російські військові обстріляли цивільне авто у Миколаївській області. Ворожий обстріл призвів до загибелі двох дітей.

Збройні сили Росії не припиняють поливати вогнем Харківську область. Унаслідок одного з обстрілів загинула 5-місячна дитина. Також поранення отримала 9-річна дитина.

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