В Мариуполе очередная глобальная зачистка: у местных массово проверяют телефоны

В Мариуполе российские оккупанты снова начали глобальные зачистки. Украинские власти просят удалить с телефонов переписку.

Соответствующую информацию сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко. Он также предупредил, что количество патрулей в городе стремительно растет.

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В Мариуполе россияне начали массовые зачистки

Снова массовые проверки телефонов. Поэтому, передавайте всем в город – срочно удалить всю переписку по всем месседжерам и подчистить историю звонков. Выйти из аккаунтов,

– призвал Андрющенко.

Он также добавил, что нужно удалить фото и видео, в том числе из папки "недавно удалённые".

В Мариуполе оккупанты начали принудительную мобилизацию

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что желающих воевать за молодую "республику" нет, поэтому оккупанты принуждают людей к этому.

А сейчас уже начали забирать людей с улиц, из домов,

– подчеркнул он.

В частности, они принудительно мобилизуют людей в Мариуполе. По словам Андрющенко, мужчин прямо на улице забирают в армию российских оккупантов.

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