В Мариуполе у "военного" оккупантов с молодежью вспыхнул конфликт: жителей заставили извиниться

Российские захватчики продолжают навязывать "русский мир" жителям временно оккупированных украинских территорий. Так, в Мариуполе в автобусе разразился конфликт между местной молодежью и "военным" оккупантов.

Мужчина прицепился к девушке и парню из-за того, что они остались в городе после полномасштабного вторжения. Молодых людей заставили публично извиниться перед оккупантом.

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Оккупант добрался до молодежи в Мариуполе

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко выложил видео, где пьяный оккупант решил приставать к местной молодежи. Сам он представился "российским военным" и громко называл жителей города "назойливыми украинцами".

Молодые люди из Мариуполя выступили против оккупанта / Видео из телеграм-канала Петра Андрющенко

Это очень возмутило молодежь, которая ехала в автобусе, поэтому между россиянином и юношами возникла словесная перепалка. Молодые люди утверждали, что "не звали россиян в свой город", а также, что после оккупации "город совершенно разрушен и без людей".

Кроме того, жительница Мариуполя сказала, что захватчик "здесь никто" и что у него будет много проблем. Такие слова коснулись российских Z-патриотов, которые в сети начали оскорблять жителей города и настаивать на том, чтобы молодых людей "привлекли к ответственности".

Россияне жалуются об "оскорблении" российского солдата в Мариуполе / Фото из телеграм-канала Петра Андрющенко

Оккупанты заставили жителей извиниться перед "военным"

Впоследствии Андрющенко выложил новое видео, где молодые люди извинились перед "военным вооруженными силами России". Жители города подчеркивают, что якобы после беседы со спецслужбами "поняли свою вину", а также "поддерживают политику России и осуждают Украину".

Молодых людей заставили извиниться перед оккупантом на видео / Видео с телеграм-канала Петра Андрющенко

К тому же молодые люди сказали, что "рады освобождению города", а также, что там "строят новые микрорайоны и восстанавливают инфраструктуру".

Человек, кричавший на молодежь в автобусе, не является "российским военным"

Подобную информацию с видео нельзя считать правдивой и отражающей позицию молодежи. Ведь российские спецслужбы давят на местных жителей оккупированных территорий, а также угрожают им. Кроме этого, на видео невооруженным глазом видно, как девушка читает текст, предварительно составленный на листочке, который могли написать россияне.

Позже Андрющенко подчеркнул, что украинским партизанам удалось идентифицировать личность пьяного оккупанта. Им оказался житель Мариуполя Никита Абдулов.



"Российский военный" оказался жителем Мариуполя / Фото из телеграм-канала Петра Андрющенко

Советник мэра Мариуполя также отметил, что этот парень ни одного дня не служил в вооруженных силах России, а всего лишь коллаборант, сотрудничающий с оккупационным режимом. Несмотря на это, Андрющенко отметил, что россияне уже раздули информацию, что это "ветеран войны, защищавший город от неонацистов" и других пропагандистских сообщений.

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