В Мариуполе оккупанты задержали подростков, хранивших дома флаг Украины
Источник:Сайт Мариуполя
В оккупированном Мариуполе россияне пристают к детям. Они задержали трех подростков, хранивших дома флаг Украины.
О задержании детей 24 апреля заявили оккупанты из так называемого "министерства внутренних дел ДНР". Несовершеннолетних собираются судить.
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Абсурдное обвинение
Захватчики говорят, мол, трое жителей Мариуполя 2006 и 2007 года якобы спровоцировали конфликт с прохожим. Причина – пророссийская позиция мужчины.
Следовательно, оккупанты выдвинули детям абсурдное обвинение, будто те "подвергали сомнению территориальную целостность РФ", хотя все прекрасно понимают, что Мариуполь – территория Украины.
оккупанты нашли флаг Украины
Когда подростков задержали, провели обыски в квартирах. Там нашли флаг 109 отдельного штурмового горного батальона Вооруженных сил Украины.
За это россияне намерены судить несовершеннолетних украинцев.
Подростки в Мариуполе / Фото с сайта Мариуполя
Мариуполь будет свободным
Россияне готовятся к контрнаступлению ВСУ. В Мариуполе заметили движение техники. Однако пока это не масштабно, оккупанты занимают выжидательную позицию.
Кроме того, по всей Донбассе продолжают работать украинские партизаны. 15 апреля в Мариуполе прозвучал мощный "хлопок". Слышали два громких взрыва.