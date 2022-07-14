В Мариуполе партизаны подожгли завод "Сателлит", чтобы оккупанты не украли семена

Во временно захваченном российскими оккупантами Мариуполе партизаны подожгли агрозавод Сателлит, чтобы те не украли семена.

Лучше пусть горит, чем украдут

О том, что сопротивление мариупольцев только растет, свидетельствуют последние события в городе – местные пытаются протестовать против захватчиков и готовы даже сжигать собственное имущество, лишь бы оно не досталось оккупантам.

Внимание В россии саранча атаковала город, из которого самолеты бомбили Мариуполь

Наконец-то имеем окончательное подтверждение. Мариупольский завод Сателлит. Пожар возник не просто так. Как говорит наше сопротивление, лучше пусть горит, чем россияне украдут,

– написал Андрющенко.

Андрющенко добавил, что сопротивление во временно захваченном городе растет.

"На месте россиян я бы стал чаще оборачиваться", – предупредил оккупантов советник мэра.

Ранее Андрющенко сообщал, что "Сателлит", являющийся собственностью китайской госкорпорации COFCO Corporation, горит уже вторые сутки. Там произошло возгорание при очередной попытке оккупантов украсть семена подсолнечника.

Что происходит в Мариуполе

оккупанты продолжают активную работу по уничтожению доказательств своих преступлений в Мариуполе. В частности, оккупанты возобновили эксгумацию тел во дворах многоэтажных жилых домов. Правда, сейчас процессом занимается следственный комитет россии.

Также российские оккупанты продолжают фальсифицировать показы очевидцев. Под дулом автомата они заставляют людей говорить и подписывать документы, которые "всех мирных жителей убила украинская армия".

Смотрите видео по теме – россияне массово опрокидывают свою боевую технику из Мариуполя в Бердянск.