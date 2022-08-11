В Мариуполе партизаны сожгли склад россиян с награбленным имуществом

Награбленное имущество мариупольцев оккупанты хранили на складе. Однако партизаны, которые остались в оккупированном городе, не дали вывезти украденное.

Об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко. Он отметил, что россияне грабили дома людей.

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"В Мариуполе также присутствует партизанское движение. Имеем подтвержденную информацию, что мариупольское сопротивление подожгло склад оккупантов, на котором те собирали награбленные в городе вещи – преимущественно обворовывая квартиры людей. Наши партизаны подожгли этот склад, чтобы никакое имущество не досталось россиянам", – сказал Бойченко.

Не все поддерживают оккупантов

По словам мэра, в Мариуполе и других городах Донбасса люди распространяют сине-желтую символику. Бойченко отметил, что не все оставшиеся в оккупации поддерживают россию.

Только 6% горожан поехало в россию, только 6%,

– сказал Бойченко.

Взрывы в городе

Вблизи экоринка в Мариуполе 10 августа звучали взрывы. В Мариупольском городском совете считают, что это дело рук сил сопротивления.

Что делает россия в Мариуполе

оккупанты пытаются заставить украинцев воевать в росармии. Мобилизацию производят скрытую и отправляют SMS. Советник главы города Петр Андрющенко просит мужчин искать способы бегства из города.

"Источники из окружения гауляйтера иващенко сообщают, что обеспечение мобилизации – одно из условий его выживания. Буквально. Мариупольские мужчины. Эвакуируйтесь пока есть возможность. Не превращайте себя в пушечное мясо", – заявил Андрющенко.

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