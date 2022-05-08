В Мариуполе погибли 25 тысяч человек, большинство – мирные, – защитники города

Защитники Мариуполя подсчитали количество погибших в городе с начала полномасштабной войны. К сожалению, погибло 25 тысяч человек, большинство из которых мирные жители.

Таковы данные наших защитников. Об этом защитники Мариуполя заявили во время пресс-конференции, сообщает 24 канал.

Заметьте Командир этим занимается, – защитник Мариуполя об эвакуации раненых военных из "Азовстали"

Россияне также терпят серьезные потери

Вместе с тем, по подсчетам "Азова", в Мариуполе удалось ликвидировать около 2 500 оккупантов. То есть 10% потерь личного состава россиян приходится именно на Мариуполь.

Также наши воины в Мариуполе уничтожили 60 российских танков, еще 30 подбили. Но, несмотря на то это, как отметил офицер управления штаба полка "Азов" Илья Самойленко, значительное количество ударов выпадает именно на Мариуполь.

На Мариуполь пришлось около 50% всех бомбардировок из России. 150 прилетов в день. И у нас была нулевая поддержка. Ни воздушной, ни наземной, ни артиллерийской поддержки,

– заявил Самойленко.

Общие потери российских войск

По состоянию на 74 день войны потери российской армии составляют около 25 500 человек из личного состава. Кроме того, россияне в войне потеряли немало техники. Только за прошедшие сутки наши воины уничтожили:

около 400 оккупантов из личного состава;

8 вражеских танков;

28 боевых бронированных машин;

7 реактивных систем залпового огня;

2 средства противовоздушной обороны;

1 вертолет;

19 беспилотников;

27 единиц автомобильной техники и цистерн с горючим;

1 судно;

1 единицу спецтехники;

2 крылатые ракеты.

С полным перечнем потерь россиян вы можете ознакомиться здесь.

Ситуация в Мариуполе

С первой недели войны Мариуполь оцепили российские войска и город был фактически заблокирован. На сегодняшний день российские войска находятся в городе, однако украинские воины на "Азовстали" продолжают борьбу с врагом.

Впервые с начала войны режим прекращения огня был объявлен 30 апреля. Правда, он заработал на 5 часов позже из-за обстрелов оккупантов. Вечером того дня удалось провести первую эвакуацию мирных жителей с территории завода, которые там прятались.

Однако 3 мая режим тишины был окончательно сорван и оккупанты возобновили попытки штурма, атакуя завод. Накануне во время второй эвакуации удалось вывезти из города более 100 человек.

Тем не менее 5 мая началась третья эвакуация с территории "Азовстали". Однако, к сожалению, оккупанты нарушали режим тишины, поэтому эвакуация мирных стоила жизни 3 защитников Мариуполя, погибших во время обстрелов.

Сейчас защитники Мариуполя настаивают и на своей эвакуации. Заместитель командира полка "Азов" Святослав Паламар считает, что наши воины внесли героический вклад для Украины, поэтому теперь страна должна помочь им.

Важно – защитник Мариуполя о ситуации в городе: смотрите видео