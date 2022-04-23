В Мариуполе погибли две девочки-актрисы
23 апреля 2022 , 14:21Читати новину українською
Источник:телеграм "Андрющенко Time"
В Мариуполе погибли две маленькие актрисы Елизавета и Соня. Они обе играли Люсси в спектакле местного театра.
Люсси из "Лев, Колдунья, Платяной шкаф" по книге "Хроники Нарнии", сообщил заместитель мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
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Какой печальный символизм, учитывая, что Хроники Нарнии родились в Лондонском метро во время бомбежек нацистами Британии,
– отметил чиновник.
Андрющенко выразил соболезнования родственникам и близким. Украина никогда не забудет талантливых ангелочков и никогда не простит оккупантам. За детей отомстят.
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