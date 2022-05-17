В Мариуполе продолжается режим тишины, – Андрющенко

Спасение людей в Мариуполе постоянно было и остается одним из главных приоритетов для Украины. Для этого украинские власти вели длительные переговоры.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире Радио Свобода сообщил, что в городе продолжается режим тишины. Его ввели со вчерашнего дня, 16 мая.

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Вчера утром были обстрелы и попытки штурма. Потом, как я понимаю, был объявлен режим тишины. Пока он не нарушается ни одной стороной,

– сказал он.

Андрющенко пока, как и все остальные, не может комментировать ситуацию и рассказывать детали.

Тонкая струна переговоров с россиянами

Советник мэра отметил, что операция по спасению защитников Мариуполя еще не завершилась.

"На сегодняшний день мы ничего не комментируем, пока все не закончится… Поверьте, все переговоры с российской стороной как тонкая струна, которая по неосторожному слову может порваться в любой момент, – объяснил Петр Андрющенко.

Что известно об операции по спасению защитников Мариуполя

О том, что операция началась, сообщил в обращении президент Владимир Зеленский. С территории завода "Азовсталь" в Мариуполе 16 мая была вывезена часть украинских защитников. Они 82 дня сражались там, оттягивая на себя большие силы противника. Благодаря таким героическим действиям россияне не смогли бросить свою армию на другие направления. Это спасло Украину.

Также в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины заявляли, что гарнизон "Мариуполь" выполнил боевое задание, которое ему поставило командование. Поэтому теперь им приказали сохранить жизнь военнослужащих.

Вариантов деблокады Мариуполя военными способами не существовало. Поэтому операция по спасению военных стала продолжением эвакуации с "Азовстали" гражданских. Замминистра обороны Анна Маляр все же заявляла, что работа над деблокадой Мариуполя продолжается. Наши воины планируют операции по деблокадам города, но говорить об этом публично и рассказывать детали опасно.

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Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила 17 мая, что гуманитарная операция по спасению защитников Мариуполя продолжается. Как только состояние раненых нормализуется, их обязательно обменяют и вернут в Украину.