В Мариуполе в очередной раз произошел блэкаут после атаки: частично исчезло и отопление
- В Мариуполе вечером 16 января произошел почти полный блэкаут из-за поражения БпЛА подстанции "Азовская".
- Жители сообщили об отключении электроэнергии во всех районах города, кроме Левобережья, и перебоях с отоплением, но утром 17 января началось восстановление электроэнергии.
Во временно оккупированном Мариуполе вечером 16 января произошел почти полный блэкаут. После попадания БпЛА по подстанции большая часть города погрузилась в темноту.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Мариупольский городской совет.
Что известно о блэкауте в Мариуполе?
В городском совете рассказали, что вечером 16 января во временно оккупированном Мариуполе произошло поражение БпЛА подстанции "Азовская" в Кальмиусском районе города. По сообщениям жителей, почти весь город погрузился в темноту.
Отключение электроэнергии зафиксировали во всех районах города, кроме Левобережья. Кроме того, жители сообщили о перебоях с отоплением. Об отключении света также сообщили жители поселков Мангуш и Ялта.
Утром 17 января оккупанты сообщили о постепенном восстановлении электроэнергии.
Какова ситуация со светом на оккупированных территориях?
Напомним, на временно оккупированном юге Украины фиксируют удары по энергетическим объектам, что приводит к постоянным отключениям электроэнергии.
В частности, 13 января в оккупированном Мариуполе было зафиксировано серию взрывов из-за атаки БПЛА. По сообщениям местных СМИ, дронами было поражено подстанцию "Азовская" 220 кВ и подстанция возле поселка Мирное. В результате в большинстве районов города пропал свет. Также частично были обесточены котельные.
Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко в эфире 24 Канала объяснил, что эти атаки имеют прямые последствия для возможностей оккупантов на юге. Он отметил, что без стабильного электроснабжения России будет очень сложно поддерживать работу ключевых систем на ВОТ.