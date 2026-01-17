В Мариуполе в очередной раз произошел блэкаут после атаки: частично исчезло и отопление

Во временно оккупированном Мариуполе вечером 16 января произошел почти полный блэкаут. После попадания БпЛА по подстанции большая часть города погрузилась в темноту.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Мариупольский городской совет.

Что известно о блэкауте в Мариуполе?

В городском совете рассказали, что вечером 16 января во временно оккупированном Мариуполе произошло поражение БпЛА подстанции "Азовская" в Кальмиусском районе города. По сообщениям жителей, почти весь город погрузился в темноту.

Отключение электроэнергии зафиксировали во всех районах города, кроме Левобережья. Кроме того, жители сообщили о перебоях с отоплением. Об отключении света также сообщили жители поселков Мангуш и Ялта.

Утром 17 января оккупанты сообщили о постепенном восстановлении электроэнергии.

Какова ситуация со светом на оккупированных территориях?