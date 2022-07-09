В оккупированном Мариуполе россияне и коллаборанты массово крадут уцелевшие автомобили

Оккупанты и коллаборанты в Мариуполе массово мародерят. Они крадут уцелевшие автомобили. Попытки владельцев вернуть машины - напрасные.

В разведке сообщили, что в городе стремительно возросло количество краж уцелевшего частного автотранспорта. Оккупанты воруют машины с открытых площадок или стоянок, а также с закрытых гаражных кооперативов.

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Угоняют и дешевые, и дорогие авто

Стоимость автомобиля не имеет значения. Исчезают авто представительского класса и дешевые модели, такие как ЗАЗ или GEELY. Машины воруют не только днем, но и ночью – во время комендантского часа.

Грабители используют эвакуаторы. Это доказывает, что воруют машины непосредственно представители оккупационной "администрации" и связанные с ней местные коллаборанты.

Вернуть машину практически невозможно

Официально заявление о похищении можно подать в военную комендатуру Мариуполя. Однако там заявляют, что искать автомобили нужно самостоятельно.

Часто владельцы угнанных машин находят их у боевиков так называемой "милиции" в квазиреспубликах. Следовательно, далее попытки вернуть машину становятся опасными для мариупольцев.

Что происходит в Мариуполе

Вблизи Мариуполя обнаружили новое массовое захоронение людей. Оккупанты вывозят тела мариупольцев, находящихся под завалами домов.

Кроме того, в городе возросла также смертность людей по естественным причинам. Ежедневно по 10 – 15 человек обращаются с симптомами холеры или дизентерии.

Гуманитарная ситуация в Мариуполе не улучшается, ее можно охарактеризовать как катастрофу. Ситуация с питьевой водой – очень сложная, часть города отрезана от водоснабжения.

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