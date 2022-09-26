В Мариуполе слышали взрывы возле российской стройки, говорят и о звуках стрелкового оружия

26 сентября 2022 , 17:07
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Петр Андрющенко

В Мариуполе 26 сентября слышали взрывы возле российской стройки. Кроме того, есть информация и о звуках стрелкового оружия.

Петр Андрющенко – советник мэра Мариуполя – сообщил, что в городе "хлопок" посетил улицу Куприна в районе АС. Там – российская стройка.

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Люди слышали звук прилета.

 
Автор: Мар'яна Бекало