В Мариуполе слышали взрывы возле российской стройки, говорят и о звуках стрелкового оружия
26 сентября 2022 , 17:07Читати новину українською
Источник:Петр Андрющенко
В Мариуполе 26 сентября слышали взрывы возле российской стройки. Кроме того, есть информация и о звуках стрелкового оружия.
Петр Андрющенко – советник мэра Мариуполя – сообщил, что в городе "хлопок" посетил улицу Куприна в районе АС. Там – российская стройка.
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Люди слышали звук прилета.