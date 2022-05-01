В Мариуполе сменили время эвакуации: начало 2 мая в 7 утра

Эвакуация из Мариуполя состоится 2 мая в 7 часов утра. Местные власти сообщили, что время пришлось сменить.

Ранее сообщалось, что эвакуация гражданского населения состоится в 8 часов. Однако впоследствии ее перенесли на час раньше.

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Внимание, Мариуполь: смена времени начала эвакуации. Завтра, 2 мая, эвакуация в Мариуполе начинается в 7:00. Точка сбора – ТРЦ "Порт Сити",

– отметил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Он призвал украинцев, которые поддерживают связь с мариупольцами, обязательно передать им эту информацию.

Успешная эвакуация из "Азовстали": что известно

1 мая президент Владимир Зеленский сообщил украинцам радостную новость – произошла эвакуация граждан с завода "Азовсталь" в Мариуполе. Выяснилось, что украинские власти уже 3 сутки проводили спецоперацию по освобождению мирных мариупольцев.

В частности, с блокадного завода удалось вывезти 100 человек, среди которых были дети, младенец, женщины и пожилые люди. Эти люди не видели солнечный свет уже 2 месяца. К счастью, они уже направляются в Запорожье.

Заметим, что эвакуировать людей удалось с помощью ООН и "Красного Креста". Оккупанты не стреляли по "Азовстали" 2 суток. Однако как только людей посадили в автобусы и вывезли с территории завода, россияне снова открыли огонь.

Украинские власти заверили, что будут активно работать над тем, чтобы вывезти всех людей из "Азовстали". Ведь их там еще много, в том числе раненых.

Кратко о ситуации на меткомбинате

На "Азовстали" также находятся несколько сотен раненых военных. Всем им нужна медицинская помощь, а соответственно – скорейшая эвакуация.

Ранее из-за обстрелов российских оккупантов завалило госпиталь, расположенный в подвале "Азовстали". Там находились более 500 раненых и медики. Поэтому наши защитники получили новые ранения.

Командир украинской 36-й бригады морской пехоты Сергей Волынский обратился к президенту Турции Реджепу Эрдогану с просьбой применить в Мариуполе процедуру "экстракшн" и вывезти в Турцию гражданских и раненых военных из "Азовстали".

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Из-за эвакуации из "Азовстали" пришлось перенести эвакуацию людей из других регионов города. Это ведь впервые за время войны удалось вывезти гражданских с завода. Поэтому, по соображениям безопасности, власти перенесли эвакуацию из "Порт Сити" на 2 мая.