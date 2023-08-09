"Русский мир" показывается во всей красе и продолжает удивлять цинизмом. Возможно, именно после такого "алкоголя" коллаборанты пытались "изгнать демонов" из "Азовстали".
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Спирт стоит рядом с обычным алкоголем
В рамках проверки, коллаборанты отправились в продуктовые магазины так называемой "ДНР". Они планировали выявить нарушения и повышенные цены. Они их, конечно же, нашли.
В алкогольном отделе одного из продуктовых магазинов Мариуполя на полках появились лосьоны и этиловый спирт. Даже проверявшие точку коллаборанты удивились такому ходу со стороны продавцов. Они назвали это "грубым нарушением". Коллаборанты жалуются, ведь это товары, которые должны продаваться в аптеке – отнюдь не в отделе с винами, джином, пивом и коньяком.
Лосьоны и спирт продавали рядом с алкоголем / пропагандистские СМИ
Оккупированный Мариуполь: последние новости
- В Мариуполе на месте, где в прошлом году находилась свалка трупов местных жителей, торжественно открыли супермаркет. Россияне цинично пытаются маргинализировать Мариуполь.
- Кремль буквально хочет превратить в свалку оккупированы территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Они выпустили соответствующее постановление и выделили денежные средства.
- Однако против оккупантов продолжается борьба. Группа "Ї" Мариупольского Сопротивления отравила российских военных в Мариуполе. Они подсыпали оккупантам крысиный яд и пестициды, когда те праздновали день ВМФ.