"Русский мир" показывается во всей красе и продолжает удивлять цинизмом. Возможно, именно после такого "алкоголя" коллаборанты пытались "изгнать демонов" из "Азовстали".

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Спирт стоит рядом с обычным алкоголем

В рамках проверки, коллаборанты отправились в продуктовые магазины так называемой "ДНР". Они планировали выявить нарушения и повышенные цены. Они их, конечно же, нашли.

В алкогольном отделе одного из продуктовых магазинов Мариуполя на полках появились лосьоны и этиловый спирт. Даже проверявшие точку коллаборанты удивились такому ходу со стороны продавцов. Они назвали это "грубым нарушением". Коллаборанты жалуются, ведь это товары, которые должны продаваться в аптеке – отнюдь не в отделе с винами, джином, пивом и коньяком.

Лосьоны и спирт продавали рядом с алкоголем / пропагандистские СМИ

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