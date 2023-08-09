"Рускій мір" показується у всій красі та продовжує дивувати цинізмом. Можливо, саме після такого "алкоголю" колаборанти намагалися "вигнати демонів" з "Азовсталі".

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Спирт стоїть поряд зі звичайним алкоголем

У рамках перевірки, колаборанти відправилися до продуктових магазинів так званої "ДНР". Вони планували виявити порушення та завищені ціні. Вони їх звісно ж знайшли.

В алкогольному відділі одного з продуктових магазинів Маріуполя на полицях з’явилися лосьйони та етиловий спирт. Навіть колаборанти, що перевіряли точку здивувалися такому ходу зі сторони продавців. Вони назвали це "грубим порушенням". Колаборанти бідкаються, адже це товари, які мають продаватися в аптеці – аж ніяк не у відділі з винами, джином, пивом та коньяком.

Лосьйони та спирт продавали поряд з алкоголем / пропагандистські ЗМІ

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