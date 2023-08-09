Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу про те, що росіяни вирішили зробити з "Азовсталлю".

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"Торік притягнули якихось попів і водили хресні ходи навколо "Азовсталі" – виганяли демонів звідти. Тому там нібито можна спокійно перебувати", – зазначив Андрющенко.

Як відомо, на початку повномасштабної війни територію "Азовсталі" захищали українські військові. На завершальній стадії оборони Маріуполя, 20 травня 2022 року, захисники виконали бойове завдання і залишили територію комбінату. Під час боїв "Азовсталь" зруйнували російські війська.

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"Росіяни розміновують [меткомбінат "Азовсталь"] – там досі систематично хтось підривається. Там, де розмінували, ріжуть на метал", – додав Андрющенко.

Часто на розмінування відправляють саме бійців із псевдореспублік, бо для країни-агресорки вони становлять розхідний матеріал.

Від глобального облаштування баз ворог наразі відмовляється. Там є гвинтокрильний майданчик, куди сідають російські повітряні судна, але через систематичні прильоти по місту постійно не базуються.

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