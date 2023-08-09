Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів 24 Каналу про те, що росіяни вирішили зробити з "Азовсталлю".
До вашої уваги Готуються виконувати завдання: "Редіс" та інші командири "Азову" незабаром повернуться на фронт
"Торік притягнули якихось попів і водили хресні ходи навколо "Азовсталі" – виганяли демонів звідти. Тому там нібито можна спокійно перебувати", – зазначив Андрющенко.
Як відомо, на початку повномасштабної війни територію "Азовсталі" захищали українські військові. На завершальній стадії оборони Маріуполя, 20 травня 2022 року, захисники виконали бойове завдання і залишили територію комбінату. Під час боїв "Азовсталь" зруйнували російські війська.
"Азовсталь" залишається великою дірою
"Росіяни розміновують [меткомбінат "Азовсталь"] – там досі систематично хтось підривається. Там, де розмінували, ріжуть на метал", – додав Андрющенко.
Часто на розмінування відправляють саме бійців із псевдореспублік, бо для країни-агресорки вони становлять розхідний матеріал.
Від глобального облаштування баз ворог наразі відмовляється. Там є гвинтокрильний майданчик, куди сідають російські повітряні судна, але через систематичні прильоти по місту постійно не базуються.
Командири "Азову" повернулись в Україну: основне
- З осені 2022 року п'ятеро українських командирів перебували в Туреччині під особистою протекцією президента Реджепа Ердогана. За умовами обміну, вони до кінця війни не повинні були повертатися додому.
- Однак після візиту Володимира Зеленського до Туреччини Денис "Редіс" Прокопенко, Святослав "Калина" Паламар, Сергій "Волина" Волинський, Олег "Аліс" Хоменко і Денис Шлега повернулись в Україну.
- Українські герої дали зрозуміти, що продовжать боротьбу за свободу нашої держави. Так, Денис Прокопенко вже взяв участь у навчаннях азовців.