Росія вже оприлюднила чергову корупційну схему розкрадання коштів. Фактично, окупанти хочуть перетворити тимчасово окуповані території на сміттєзвалище для ворожого сміття.

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Подробиці

Так, російський уряд опублікував постанову про субсидування закупівель та постачання спеціалізованої техніки.

Згідно з документом, Москва планує витратити 1,3 мільярда рублів на обладнання сміттєвих звалищ на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей. Туди планують вивозити відходи з території країни-агресорки.

Зазначається, що 1,3 мільярда рублів буцімто мають витратити на сміттєві контейнери та спецтехніку. Однак фактично будуть використовувати техніку та обладнання викрадену з українських комунальних підприємств на ТОТ. Але кошти будуть відмиті через підставні компанії підконтрольні особисто главі російського уряду Мішустіну.

В окупованому Маріуполі відкрили супермаркет на місці трупозвалища

Нагадаємо, що у Маріуполі на місці, де ще донедавна були поховані тіла вбитих містян, урочисто відкрили супермаркет. Туди прийшло багато людей. Петро Андрющенко пояснив це часткою маргіналізацією населення, яке наразі проживає в місті. З одного боку, цьому сприяло й безробіття, утримання людей на мінімальному рівні задоволення потреб. Люди просто живуть, аби поїсти, випити та дістати ліки.

Зауважимо, що вже понад рік маріупольці живуть в суцільному страху, без жодного дозвілля та культурного відпочинку. В місті немає кіно, театрів, книгарень, бібліотек у звичайному розумінні. Навіть немає звичайних кав'ярень, натомість кіоски з шаурмою або місцеві наливайки.