В Мариуполе в квартирах настолько холодно, что замерзает вода

После того, как россияне оккупировали Мариуполь, узнавать, что происходит в городе все сложнее. Несмотря на обещания обеспечить мариупольцам комфортную зиму, оккупанты не спешат восстанавливать тепло в домах.

В квартирах так холодно, что вода превращается в лед. Да, водоснабжение в Мариуполе недавно таки восстановили с горем пополам, но не во всех домах. Условия жизни в захваченном городе все еще критичны.

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Местные жители боятся выдвигать россиянам хоть какие-то претензии и вынуждены мириться с ужасающими условиями жизни.

На кухне практически в центре города вот такая картина: вода в кране и кошачьей миске просто замерзла ночью,

– поделился руководитель Мариупольского ТВ Николай Осиченко.

Он опубликовал фотоподтверждения своих слов. Вода в кране превратилась в лед, поэтому можно представить, как низка температура в квартире. Это практически борьба за выживание.



Вода в квартирах мариупольцев превращается в лед / Фото Николай Осиченко



Оккупанты до сих пор не обеспечили теплом мариупольцев / Фото Николай Осиченко

Что происходит в захваченном Мариуполе