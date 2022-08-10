В Мариуполе возле экорынка прогремел мощный взрыв: могла работать группа сопротивления

Днем 10 августа во временно оккупированном Мариуполе прогремел мощный взрыв. Произошло это возле экорынка, что в Центральном районе города.

Первые детали рассказали в Мариупольском городском совете. Там предположили, что могла сработать Мариупольская группа сопротивления.

Важно оккупанты в Мариуполе рассылают смс с призывом мобилизоваться в их армию

Предварительно, взрыв прогремел примерно в 12:00.

Мы не можем ни опровергнуть, ни подтвердить информацию о работе Мариупольской группы сопротивления. Ждем уточненных новостей,

– добавили в Мариупольском городском совете.

Очевидцы в соцсетях сообщают об очень мощных взрывах. В квартирах, где еще остались окна после российского "освобождения", они задрожали.

Что происходит в Мариуполе: последние новости

российские оккупанты депортируют граждан Украины из города. В частности рашисты принудительно депортируют украинцев в россию. А также не дают людям выехать в Украину, угрожая расправой над ними и их детьми. Кроме того, оккупанты продолжают вывозить из Мариуполя все уцелевшее – от транспорта до детских площадок.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко рассказал, что мариупольцев вывозят в экономически депрессивные регионы, вплоть до Дальнего Востока. Самая дальняя точка, о которой известно – это поселок Врангель, что уже почти в Японии. Каждый раз людей вывозят как можно дальше.

Также в городе российские захватчики пытаются полностью русифицировать обучение. Известно, что они хотят преподавать всего три предмета – русский язык и литературу, историю россии и математику. Жители оккупированного Мариуполя вынуждены стоять в длинных очередях под пылающим солнцем, чтобы получить паек.

В целом жизнь в Мариуполе после российского "освобождения" стала невыносимой. Ситуация особенно критична для инсулинозависимых жителей, ведь они имеют только одну возможность получить лекарства. Сделать это очень непросто.

Петр Андрющенко рассказал о ситуации в Мариуполе: смотрите видео