В McDonald's анонсировали возобновление работы ресторанов в Украине
Сеть ресторанов McDonald's анонсировала возвращение в Украину. Компания приостановила работу всех ресторанов в Украине с началом полномасштабного вторжения россии.
McDonald's откроется в Киеве и на Западе
В пресс-службе McDonald's сообщили, что решили возобновить работу некоторых ресторанов в Киеве и на Западе Украины. Как подчеркнули в McDonald's, возобновление работы ресторанов состоится поэтапно.
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После длительных консультаций и обсуждений с украинскими должностными лицами, поставщиками и специалистами по безопасности, а также с просьбой наших сотрудников вернуться к работе, мы решили ввести поэтапный план возобновления работы некоторых ресторанов в Киеве и на западе Украины, где другие бизнесы безопасно возобновили работу,
– говорится в сообщении.
В компании добавили, что следующие несколько месяцев с партнерами "будут заниматься восстановлением цепей поставок продуктов в рестораны, подготовкой ресторанов к обслуживанию клиентов, возвращением команды ресторанов и сотрудников в рабочую среду".
В McDonald's отметили внедрение расширенных процедур и протоколов для поддержки безопасности работников и клиентов.
Кулеба поприветствовал решение McDonald's
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поприветствовал решение McDonald'sвернуться на украинский рынок. Он подтвердил, что сначала компания вернется в Киев и Запад Украины.
Подготовка к непосредственному открытию дверей ресторанов займет еще некоторое время. Но главное, что есть политическое решение: Мак возвращается,
– написал Кулеба.
Министр рассказал, что Украина вела переговоры и убеждала McDonald's возобновить работу.
"Возвращение крупной американской компании — это, прежде всего, сигнал для международного бизнеса о возможности работать в Украине, даже несмотря на условия войны", – отметил глава МИД Украины.
- Компания McDonald's в мае сообщила, что решила приостановить работу в Украине, пока будут продолжаться боевые действия. Сеть в Украине насчитывает более 110 заведений.
- В июне появилась информация, что МИД Украины убеждает McDonald's возобновить работу. После этого CEO офиса McDonald's в Украине Юлия Бадритдинова рассказала, что сеть готовится возобновить рабочий процесс.
- О подготовке к открытию McDonald's в Украине сообщала руководитель одного из киевских ресторанов на условиях анонимности. Но эту информацию впоследствии опровергли в компании.