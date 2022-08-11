В McDonald's анонсировали возобновление работы ресторанов в Украине

Сеть ресторанов McDonald's анонсировала возвращение в Украину. Компания приостановила работу всех ресторанов в Украине с началом полномасштабного вторжения россии.

McDonald's откроется в Киеве и на Западе

В пресс-службе McDonald's сообщили, что решили возобновить работу некоторых ресторанов в Киеве и на Западе Украины. Как подчеркнули в McDonald's, возобновление работы ресторанов состоится поэтапно.

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После длительных консультаций и обсуждений с украинскими должностными лицами, поставщиками и специалистами по безопасности, а также с просьбой наших сотрудников вернуться к работе, мы решили ввести поэтапный план возобновления работы некоторых ресторанов в Киеве и на западе Украины, где другие бизнесы безопасно возобновили работу,

– говорится в сообщении.

В компании добавили, что следующие несколько месяцев с партнерами "будут заниматься восстановлением цепей поставок продуктов в рестораны, подготовкой ресторанов к обслуживанию клиентов, возвращением команды ресторанов и сотрудников в рабочую среду".

В McDonald's отметили внедрение расширенных процедур и протоколов для поддержки безопасности работников и клиентов.

Кулеба поприветствовал решение McDonald's

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поприветствовал решение McDonald'sвернуться на украинский рынок. Он подтвердил, что сначала компания вернется в Киев и Запад Украины.

Подготовка к непосредственному открытию дверей ресторанов займет еще некоторое время. Но главное, что есть политическое решение: Мак возвращается,

– написал Кулеба.

Министр рассказал, что Украина вела переговоры и убеждала McDonald's возобновить работу.

"Возвращение крупной американской компании — это, прежде всего, сигнал для международного бизнеса о возможности работать в Украине, даже несмотря на условия войны", – отметил глава МИД Украины.