В McDonalds отреагировали на слухи о возобновлении работы уже с 20 сентября

В McDonalds отреагировали на недавние слухи о якобы возобновлении работы уже с 20 сентября. Компания объяснила, что "открыться кое-как" не могут.

Соответствующую информацию сообщила руководитель PR-отдела украинского офиса McDonald's Алеся Муджири 9 сентября. Это случилось сразу после распространения слухов о якобы возобновлении работы нескольких заведений в Киеве.

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В McDonald's прокомментировали вероятное возобновление работы в сентябре

Мы очень любим клиентов McDonald's. Поэтому открыться кое-как не можем. Есть определенный уровень сервиса, чистоты и качества, которое мы соблюдаем. Вы по нам соскучились, а мы еще больше. Но надо еще подождать и не вестись на вбросы горе-пабликов,

– написала руководитель PR-отдела украинского офиса McDonald's.

Алеся Муджири также подтвердила, что:

рестораны готовят;

люди восстанавливают навыки;

заведения ждут продукты.

Компания пообещала проинформировать о возобновлении работы

"Как только у нас будет финальная, окончательная дата открытия, будет предоставлена ​​вся информация с максимальными деталями, которые мы сможем озвучить", – добавила пиарщица.

Стоит напомнить, что компания в начале августа анонсировала возобновление работы в Украине. Однако не во всех областях: сначала в Киеве, а затем на Западной Украине.

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Что этому предшествовало

9 сентября в телеграм-каналах начали распространять информацию о том, что сотрудники компании рассказали, что якобы 20 сентября откроют заведения McDonald's на Харьковской, Дарницкой площади и Осокорках, но пока только на доставку Glovo. Однако это оказалось неправдой.

Ранее СМИ писали, что сотрудники McDonald's в Киеве вышли на работу, начали убирать помещения и мыть окна.

Кроме того, люди даже начали снимать на видео, как происходит приготовление заведений к возобновлению работы.

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