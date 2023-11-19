В Мексике активизировался опасный вулкан: жуткое извержение попало на видео
В Мексике произошло извержение вулкана Попокатепетль. Местные власти объявили желтый уровень опасности.
Вулканический пепел поднялся в небо на высоту более шести километров. Вулкан выделял вулканический газ и водяной пар, создавая потенциальную угрозу для близлежащих территорий.
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Вулканический пепел поднялся на высоту более 6 километров
Мексиканские сейсмические власти отслеживают активность стратовулкана. О пострадавших от извержения не сообщалось.
Извержением вулкана Попокатепетль / Фото Хавьер Саломон
Сейчас Попокатепетль находится под желтым уровнем тревоги или второй фазой тревоги. Это означает, что Национальный центр Мексики по предотвращению стихийных бедствий находится в состоянии повышенной готовности и готовится к возможной эвакуации близлежащих районов в случае усиления активности вулкана.
Извержение вулкана в Мексике: смотрите видео
Следить за извержением вулкана можно в режиме реального времени.
Извержением вулкана онлайн: смотрите видео
Что известно о вулкане Попокатепетль
Попокатепетль – один из самых активных вулканов Мексики и один из самых активных вулканов мира.
Он расположен всего в 64 километрах юго-восточнее столицы Мексики города Мехико. Действующий вулкан является второй по высоте вершиной Мексики.
Предыдущий раз Попокатепетль активизировался в мае 2023 года. Тогда 25 миллионов человек предупредили о необходимости подготовиться к возможной эвакуации.
Пепел от вулкана Попокатепетль в центральной части страны вызвал задержку рейсов в штате Мехико и заставил власти закрыть школы в десятках муниципалитетов.
На Сицилии активизировался вулкан Этна
- 13 ноября на итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна. Высота эруптивной колонны с юго-восточного кратера достигла ориентировочно 4,5 тысяч метров над уровнем моря.
- Выброс лавы сопровождается ростом уровня "дрожания" вулкана. Это свидетельствует о подъеме раскаленной магмы во внутренних каналах. Из-за сильных выбросов газа зафиксировали взрывы.
- Добавим, что в Исландии в ноябре в городе Гриндовик объявили чрезвычайное положение из-за возможного извержения вулкана. Утром 11 ноября жителей города эвакуировали сразу после того, как смещение магмы под земной корой повлекло за собой сотни землетрясений.