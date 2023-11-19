В Мексике активизировался опасный вулкан: жуткое извержение попало на видео

В Мексике произошло извержение вулкана Попокатепетль. Местные власти объявили желтый уровень опасности.

Вулканический пепел поднялся в небо на высоту более шести километров. Вулкан выделял вулканический газ и водяной пар, создавая потенциальную угрозу для близлежащих территорий.

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Вулканический пепел поднялся на высоту более 6 километров

Мексиканские сейсмические власти отслеживают активность стратовулкана. О пострадавших от извержения не сообщалось.

Извержением вулкана Попокатепетль / Фото Хавьер Саломон

Сейчас Попокатепетль находится под желтым уровнем тревоги или второй фазой тревоги. Это означает, что Национальный центр Мексики по предотвращению стихийных бедствий находится в состоянии повышенной готовности и готовится к возможной эвакуации близлежащих районов в случае усиления активности вулкана.

Извержение вулкана в Мексике: смотрите видео

Следить за извержением вулкана можно в режиме реального времени.

Извержением вулкана онлайн: смотрите видео

Что известно о вулкане Попокатепетль

Попокатепетль – один из самых активных вулканов Мексики и один из самых активных вулканов мира.

Он расположен всего в 64 километрах юго-восточнее столицы Мексики города Мехико. Действующий вулкан является второй по высоте вершиной Мексики.

Предыдущий раз Попокатепетль активизировался в мае 2023 года. Тогда 25 миллионов человек предупредили о необходимости подготовиться к возможной эвакуации.

Пепел от вулкана Попокатепетль в центральной части страны вызвал задержку рейсов в штате Мехико и заставил власти закрыть школы в десятках муниципалитетов.

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