В Мелитополе горячо: более 10 громких взрывов слышали во всех районах города

На улице декабрь, но "хлопок" регулярно цветет на территории, которую захватили оккупанты с начала полномасштабного вторжения. Мэр Мелитополя, что на Запорожье, сообщил о взрывах в населенном пункте.

Вечер 10 декабря для российских солдат, несмотря на холодное время, стал чрезвычайно горячим, в частности в Запорожской области. По словам городского головы Мелитополя Ивана Федорова, более 10 ударов нанесла украинская армия по позициям путинских солдат.

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Как украинская армия "приветствовала" захватчиков

Также мэр населенного пункта отметил, что делают вражеские воины прямо сейчас, и каких новостей следует ожидать от Вооруженных Сил.

В Мелитополе горячо. Более 10 громких взрывов слышно во всех районах города. Оккупанты суетятся. Ждем хорошие новости от ВСУ,

– сказал он.

Очевидно, таким образом украинская армия решила поздравить главу оккупационных властей в Запорожье. Именно сегодня, 10 декабря, у гауляйтера региона Балицкого Евгения Витальевича день рождения ему исполнилось 53 года. Вероятно, оккупанты не могут сдержать своей радости от "праздничного салюта", который организовали ВСУ – потому и, как сказал Федоров, "суетятся".

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Пока неизвестно, сколько вражеских воинов удалось уничтожить во время этого визита "бавовнятко", но, по предварительной информации, вспыхнул пожар в здании церкви, ставшей логово для целой стаи россиян.

По предварительной информации, горит здание Мелитопольской Христианской Церкви, которое оккупанты захватили несколько месяцев назад и превратили в свое логово для сборищ. Интересно сколько вражеских "гостей" прожарилось,

– написал Федоров.

Пожар в Мелитополе в результате прилетов / Фото из телеграм-канала Ивана Федорова

Как оккупанты сотнями закапывают "своих" в Мелитополе

Как отмечает Генштаб , за минувшие сутки нашим воинам удалось ранить до 150 захватчиков в Мелитополе – 50 из них находятся в больнице населённого пункта. По состоянию на вечер 10 декабря точной информации о количестве погибших захватчиков нет, но нет сомнений в том, что "200-их оккупантов" после работы ВСУ немало.

Напомним, городской голова Иван Федоров в эфире национального телемарафона также рассказывал, что оккупанты сжигают своих "побратимов" в крематориях, чтобы потом говорить, что они "пропали без вести". Кроме того, он констатировал, что все больницы города и населенных пунктов поблизости переполнены ранеными россиянами, а на территории самого Мелитополя уже появляются братские могилы, где сотнями лежат погибшие оккупанты.

Похоже, что дела россиян в регионе действительно плохи, однако, несомненно, что лучше они не станут уже никогда. Единственный выход для путинских воинов хоть немного сделать свою жизнь лучше – сдаться в плен. В ВСУ, кстати, подробно рассказали, как это можно сделать.