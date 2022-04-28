В Мелитополе людям пытались раздать пенсию: оккупанты сорвали процесс

Российские солдаты лишили людей, живущих на временно оккупированных территориях, возможности получить выплаты от Украины. Возмутительный случай произошел в Мелитополе на Запорожье.

Об этом рассказал мэр Мелитополя Иван Фёдоров в эфире общенационального марафона, передает 24 канал.

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По словам городского главы, оккупантов очень раздражает несгибаемый дух украинцев. В ответ россияне пытаются лишить жителей временно оккупированных территорий всех удобств и средств к существованию.

Оккупанты сорвали выдачу пенсий

Так, 27 апреля в Мелитополе произошел возмутительный случай, когда Укрпочта пыталась открыть отделение для выдачи пенсии наличными. Однако захватчики пришли в почтовое отделение и заставили его закрыть.

Я хочу выразить искреннюю благодарность сотрудникам Укрпочты, которые, несмотря на действия оккупантов, пытаются продолжить работать для того, чтобы наши пенсионеры получили деньги. Оккупанты сегодня устраивают настоящий геноцид,

– подчеркнул Иван Федоров.

К тому же, украинцы на временно оккупированных территориях уже почти 2 месяца не могут зарегистрировать младенцев, родившихся в оккупации. На селекторном совещании с президентом Украины, которое состоялось 27 апреля, этот вопрос поднимался.

"Я считаю, что в ближайшее время появится онлайн-сервис для поддержки людей, которые находятся на оккупированных территориях", – добавил мэр Мелитополя.

Какая ситуация в Мелитополе

Российские оккупанты продолжают похищать жителей Мелитополя. В частности, глава райсовета Сергей Прима больше месяца находится в плену захватчиков.

Заметим, что сам Иван Федоров тоже попал в плен оккупантов. Там он провел 6 дней, но его удалось обменять.

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