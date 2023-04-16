Видеопослание усопшего в Пасху – это очередное пробитое дно "русского мира".
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Местные телеграмм-каналы отмечают, что на фоне плохой погоды и опустевшего из-за оккупации города пропагандистская "видеооткрытка" имеет по меньшей мере жуткий вид.
Что "сказал" мертвый Татарский в поздравлении
Ликвидированный российский пропагандист с экрана заявил, что "все мы умрем".
И однажды мы все воскреснем, в этом благая весть. С нами воскреснут наши командиры Моторола, Клуни, Воха, все остальные, Батя. Все воскреснут, все вместе будем в одном строю. В каком мы теле будем, мы не знаем. Но мы точно знаем, что однажды это произойдет,
– сказал Татарский.
Пасхальное поздравление мертвого пропагандиста Татарского: смотрите видео
Добавим, что после ликвидации Татарского в его телеграмме появилось сообщение, в котором он "благодарит" Путина и Пригожина. В сообщении указано, что Татарский "благодарит" за "награду" и "честь".
Ликвидация Татарского: что об этом известно
- 2 апреля коллаборант из Донбасса, ставший российским пропагандистом, Владлен Татарский погиб после взрыва в Санкт-Петербурге. В сети показали момент взрыва в кафе.
- Девушка подарила ему статуэтка с взрывчаткой. Ею оказалась Дарья Трепова, которую уже задержали.
- В Офисе Президента ответили, причастна ли Украина к убийству пропагандиста Татарского. В России, конечно, заявили, что "операцию спланировали и организовали в Украине".