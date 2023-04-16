Відеопослання покійника у Великдень – це чергове пробите дно "русского мира".

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Місцеві телеграм-канали зазначають, що на тлі поганої погоди і спорожнілого через окупацію міста пропагандистська "відеовідкритка" має щонайменше моторошний вигляд.

Що "сказав" мертвий Татарський у привітанні

Ліквідований російський пропагандист з екрана заявив, що "всі ми помремо".

І одного разу ми всі воскреснемо, в цьому блага звістка. З нами воскреснуть наші командири Моторола, Клуні, Воха, всі інші, Батя. Усі воскреснуть, усі разом будемо в одному строю. У якому ми тілі будемо, ми не знаємо. Але ми точно знаємо, що одного разу це станеться,

– сказав Татарський.

Великоднє привітання мертвого пропагандиста Татарського: дивіться відео

Додамо, що після ліквідації Татарського у його телеграмі з'явився допис, в якому він "дякує" Путіну та Пригожину. У дописі вказано, що Татарський "дякує" за "нагороду" та "честь".

Ліквідація Татарського: що про це відомо