У дописі вказано, що Татарський "дякує" за "нагороду" та "честь". Також у дописі пояснюють, яким чином Татарський досі публікує щось, хоч загинув ще 2 квітня 2023 року.
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Що відомо про пост Татарського
Дякую головнокомандувачу Путіну В. В. за державну відзнаку. Дякую командирам ПВК "Вагнер" Пригожину Є.В., Уткіну Д.В., Трошеву О.М. за надану честь бути зарахованим до легендарної військової компанії,
– написали в телеграмі Татарського.
Далі там пояснюють, що нібито через велику кількість підписників публікуватимуть дописі в телеграм-каналі Татарського надалі. Мовляв, будуть "публікувати відео та пости Владлена, які не втратили своєї актуальності досі".
У Татарського досі публікують пости / Скриншот
Що відомо про підрив Татарського
- 2 квітня у кафе в Санкт-Петербурзі прогримів вибух. Він трапився під час "творчого вечора" пропагандиста Владлена Татарського, який називав себе "воєнкором".
- Попередньо відомо, що вибухнула статуетка, яку подарувала Татарському Дар'я Трепова. Хоча у коментарях росЗМІ джерела в поліції розповіли, що не виключено, що дівчину використали для скоєння теракту.
- Видання Times припустило, що причиною вбивства Владлена Татарського у Санкт-Петербурзі, швидше за все, є розкол в оточенні Владіміра Путіна. Водночас радник Офісу Президента Михайло Подоляк сказав, що "павуки поїдають один одного в банці".