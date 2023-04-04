Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Олег Жданов. За його словами, Росія, звісно, намагається звинуватити українські спецслужби в участі в інциденті.

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Чому Кремль прибрав Татарського

Олег Жданов пояснив, що росіяни вперто намагаються знайти докази причетності України до вбивства Владлєна Татарського. Поширення таких фейків грає на руку Кремлю.

Дуже навіть вигідно Кремлю вбити такого розкрученого блогера і на цьому підґрунті розв'язати подвійну задачу. Першу – посилення цензури. І другу – створення образу ворога у вигляді України,

– зосередив увагу військовий експерт.

На його думку, у такий спосіб Росія дає заклик своїм громадянам йти воювати, щоб уникнути долі Татарського.

"Деякі сміливці навіть кажуть, що це було попередження Євгєнію Пригожину, тому що це кафе колись йому належало", – припустив Жданов.

Звісно, ця версія може бути цілком вірогідною, але з огляду на те, що Росія не робить словесних попереджень, а одразу підкладає вибухівки, то у це важко повірити.

Військовий експерт переконаний, що схожий почерк кривавої Росії має і смерть російської журналістки Дар'ї Дугіної та очільника квазіреспубліки на окупованих територіях Донецької області Олександра Захарченка.

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У Росії стався розкол

Олег Жданов розповів, що, за версією Американського інституту вивчення війни, Татарського могли вбити саме задля підвищення авторитету Кремля.

Кремль зараз на цьому вбивстві може побудувати, і найімовірніше побудує, пропагандистську роботу у плані дегуманізації України,

– наголосив він.

За його словами, вбивство Татарського – яскраве свідчення, що в Росії стався розкол. Зокрема, російські ЗМІ з екранів телевізорів переконують, що війна в Україні успішно ведеться.

"Блогери, які нижчі за рангом, їм брехати не на руку – говорили, що на фронті повна біда: немає боєприпасів, палива, логістика не налагоджена", – зазначив він.

Жданов підкреслив, що у Росії наразі назріває конфлікт.

Росія ненавидить пропагандистів

У країні значно погіршилося ставлення до пропагандистів.

"Я не кажу, що вони кричать: "Геть Путіна! Ми за мир!", але вони критикують владу за організацію і ведення війни", – повідомив військовий експерт.

Жданов пояснив, що яскравий приклад цього – Ігор Гіркін, який навіть дозволив собі сказати, що Путін спіткнувся.

Він досі живий у Росії? Це не просто так. Там уже починають розуміти, що Путін веде Росії до прірви, причому впевнено – за руку тягне її,

– зазначив він.

Військовий експерт розказав, що крізь призму цих процесів всередині Росії повсякчас буде лунати втягування України, тому що російське суспільство інфантильне та нічого не хоче змінювати.

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